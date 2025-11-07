Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 ноября 2025 в 12:49

Захарова напомнила ФРГ об ответственности за украинских беженцев

Захарова призвала власти Германии сдержать свое обещание украинским беженцам

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ

Представитель МИД России Мария Захарова призвала власти Германии, которые задумались об ограничении выплат беженцам с Украины, «не сдерживать себя в этом вопросе», поскольку они «в ответе за тех, кого приручили». На брифинге дипломат отметила, что в Германии «в геометрической прогрессии» растет приток граждан с Украины призывного возраста.

Нет, ну что вы, обращаюсь я к властям Германии, не надо себя сдерживать… Вы в Берлине обещали гражданам Украины счастливое будущее. Будьте добры, платите им, — заявила Захарова.

Дипломат привела в качестве примера Польшу, которая уже приняла решение об отказе субсидировать тех, «кого они выманивали с территории Украины». Захарова подчеркнула, что по официальной статистике число украинских беженцев в Германии составляет 1 млн 260 тыс. человек, и только за 2024 год на их содержание немецкие граждане заплатили 6,3 млрд евро (590 млрд рублей).

Ранее политолог Владимир Скачко предупредил о зреющем в Польше крупном этническом конфликте между местным населением и украинскими беженцами, в котором, по его мнению, проигравшими могут оказаться именно украинцы. Скачко считает, что неприязнь поляков к украинцам перерастает в ненависть, и это может привести к «резне».

