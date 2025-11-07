Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
07 ноября 2025 в 13:38

Захарова указала на реальную проблему Украины вместо «похищенных» детей

Захарова: каждый месяц в ВСУ дезертируют десятки тысяч солдат

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ

На Украине только по официальным данным насчитывается 15-18 тысяч дезертиров ежемесячно, заявила на брифинге представитель МИД Мария Захарова, передает корреспондент NEWS.ru. Дипломат обратила внимание, что статистика реальна в отличие от информации о якобы похищении детей.

Вот здесь десятки тысяч уместны, они не уместны когда, они говорят о якобы похищенных детях. Десятками тысяч в месяц, не общее количество, а только в месяц, исчисляются на Украине не придумано похищенные дети, а дезертиры, — констатировала Захарова.

По ее словам, ежемесячная мобилизация на Украине при этом составляет 30 тысяч рекрутов. Всего с 2022 года Киев завел более 230 тыс. уголовных дел за самовольное оставление части и еще 53 тыс. за прямое дезертирство, уточнила представитель МИД.

Ранее Захарова подчеркнула, что судьба украинских детей безразлична президенту страны Владимиру Зеленскому и его окружению. По ее словам, Киев поднимает вопрос о якобы украденных детях, чтобы привлечь финансовую поддержку Запада. По ее словам, эти средства затем легализуются через благотворительные организации.

Мария Захарова
Украина
дети
дезертиры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Отшельник пролил свет на неудачи в поисках пропавшей семьи Усольцевых
В апарт-отеле Петербурга мужчина выстрелил в девушку
В МИД России ответили на запрет ЕС выдавать мультивизы гражданам РФ
ВСУ чуть не добили раненых товарищей под Красноармейском
В МИД раскрыли, готова ли Россия к ситуационному сотрудничеству с США
В Перми осужденные за изнасилование подростки оспорили приговор
«Искандер» обрушился на украинский полк беспилотных систем в зоне СВО
Объявившего об уходе на СВО Прилепина обнаружили на Дальнем Востоке
В Днепре предприняли новые меры против русскоязычной культуры
Рубио назвал основного кандидата от республиканцев на выборах 2028 года
Иностранец ограбил почту на 260 тыс. рублей
Омбудсмен ответил на слухи об обязательном входе в Сеть через «Госуслуги»
Российскому рыболовецкому судну запретили покидать порт в Южной Корее
В Госдуме ответили, конкурируют ли иностранные студенты с российскими
И в пост, и на каждый день: идеальные котлеты без мяса, но с чечевицей
Раскрыто, где Усольцевы могли купить поддельные документы для побега
Путин провел срочное совещание по поводу российской армии
Жители прифронтовой зоны под Сумами отказались от эвакуации
Россиянам официально запретили выдавать шенгенские мультивизы
Раскрыта причина внезапного появления тысяч кораблей-призраков в Балтике
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт
Семья и жизнь

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно
Общество

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.