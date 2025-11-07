Захарова указала на реальную проблему Украины вместо «похищенных» детей Захарова: каждый месяц в ВСУ дезертируют десятки тысяч солдат

На Украине только по официальным данным насчитывается 15-18 тысяч дезертиров ежемесячно, заявила на брифинге представитель МИД Мария Захарова, передает корреспондент NEWS.ru. Дипломат обратила внимание, что статистика реальна в отличие от информации о якобы похищении детей.

Вот здесь десятки тысяч уместны, они не уместны когда, они говорят о якобы похищенных детях. Десятками тысяч в месяц, не общее количество, а только в месяц, исчисляются на Украине не придумано похищенные дети, а дезертиры, — констатировала Захарова.

По ее словам, ежемесячная мобилизация на Украине при этом составляет 30 тысяч рекрутов. Всего с 2022 года Киев завел более 230 тыс. уголовных дел за самовольное оставление части и еще 53 тыс. за прямое дезертирство, уточнила представитель МИД.

Ранее Захарова подчеркнула, что судьба украинских детей безразлична президенту страны Владимиру Зеленскому и его окружению. По ее словам, Киев поднимает вопрос о якобы украденных детях, чтобы привлечь финансовую поддержку Запада. По ее словам, эти средства затем легализуются через благотворительные организации.