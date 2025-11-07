Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 ноября 2025 в 13:31

«Стало сливным бачком»: Захарова раскритиковала новости от Bloomberg

Захарова: Bloomberg превратилось в сливной бачок без проверки информации

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ

Агентство Bloomberg превратилось в сливной бачок без проверки информации, заявила на брифинге представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, это СМИ часто предоставляло недостоверные данные о России. Так она ответила на вопрос о публикации Bloomberg, согласно которой Лондон направил Киеву новую партию ракет Storm Shadow.

[Я] давным-давно говорила, что оно (Bloomberg. — NEWS.ru) <…> стало каким-то сливным бачком без проверки информации, — сказала Захарова.

Ранее Bloomberg сообщило, что Великобритания осуществила новую тайную передачу крылатых ракет Storm Shadow Украине. Поставка якобы призвана обеспечить Киев боеприпасами перед наступлением зимнего периода.

До этого генеральный директор «Лаборатории ППШ» Денис Осломенко заявил, что компания представила мобильную группу противодронной ПВО с системой целеуказания «Катран» в рамках линейки РПШ Arms. Он отметил, что в качестве средства поражения БПЛА выступает единая платформа, рассчитанная на установку пулеметов ПКТ калибра 7,62 мм и другого стрелкового вооружения, а также на размещение систем направленной энергии.

