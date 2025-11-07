Вооруженные силы Украины добивают своих раненых солдат, чтобы скрыть ценную информацию, заявил NEWS.ru Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой. По его словам, командование ВСУ опасается, что увеличение числа военнопленных может привести к раскрытию правды о политике Киева.

Подобное проявление безжалостного отношения ВСУ к своим же раненым бойцам мы наблюдаем уже с начала специальной военной операции. Их командование, чтобы не дать возможность сдаться или не позволить нашим подразделениям оказать какую-то помощь пленным бойцам, добивает сослуживцев самостоятельно. Они делают все, чтобы раненые не попали в плен, потому что они носители информации, которая зачастую крайне негативно сказывается на деятельности командования и может стать достоянием мировой общественности, — пояснил Липовой.

Он подчеркнул, что ВСУ активно применяют практику добивания раненых сослуживцев. По его словам, эта методика была передана через опыт иностранных наемников и наставников, которые советуют при ранении бойца расправиться с ним, вместо того чтобы спасти.

У киевского режима есть что прятать, есть что скрывать, и они идут на все, даже на убийство своих же граждан и подчиненных, только для того, чтобы они молчали. Таким образом они затыкают рот всем неугодным, которые могут что-то о них рассказать, об их преступной деятельности, — резюмировал Липовой.

Ранее пленный военнослужащий ВСУ Дмитрий Невмывако рассказал, как их с раненым товарищем атаковали свои же беспилотники. Инцидент произошел под Красноармейском, когда солдаты ожидали эвакуации.