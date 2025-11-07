Врачи два года принимали опухоль мозга у женщины за климакс

Врачи два года принимали опухоль головного мозга у британки за проявления климакса, депрессии и фибромиалгии, сообщает издание People. По информации источника, 57-летняя женщина с гриппоподобными симптомами оказалась прикована к постели, пока обследование не выявило менингиому.

Однажды я легла спать и больше не вставала в течение двух лет, — рассказала британка о развитии болезни.

В материале говорится, что только в ноябре 2024 года МРТ обнаружила опухоль, которая была успешно прооперирована в феврале текущего года. Гистологическое исследование показало доброкачественный характер новообразования, за которым теперь ведется регулярное наблюдение, сообщили в издании.

Ранее британец Кайл Кеннеди столкнулся с онкологическим заболеванием, но медики изначально приняли его симптомы за проявления паротита. По информации источника, 23-летнего спортсмена лечили от свинки (острое вирусное заболевание), в то время как на самом деле у него было опухолевое образование в грудной полости с метастазами в кишечник и миндалины.