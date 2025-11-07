Генпрокуратура заинтересовалась историей с нехваткой лекарств для почек Генпрокуратура проверит обеспечение россиян лекарствами для почек

Генеральная прокуратура России инициировала масштабную проверку организации лекарственного обеспечения в нескольких субъектах РФ. Как сообщает ведомство, контрольные мероприятия охватят девять регионов и Санкт-Петербург, где были выявлены возможные нарушения прав граждан на получение медикаментов для лечения почечных заболеваний.

Генеральная прокуратура Российской Федерации поручила организовать проверки исполнения законодательства при закупках медикаментов в ряде регионов для граждан, страдающих заболеваниями почек, — сказано в сообщении.

Поводом стали жалобы на нарушения прав пациентов. Проверка затронет Башкирию, Дагестан, Татарстан, Кировскую, Нижегородскую, Омскую, Рязанскую, Саратовскую, Ульяновскую области и Санкт-Петербург.

Генпрокуратура оценит, как местные власти и больницы обеспечивают пациентов жизненно важными лекарствами. Также проверят, как организованы закупки этих препаратов. К работе подключились Минздрав, Минпромторг и Росздравнадзор. Они анализируют, сколько производят и распределяют по стране лекарств для лечения почек.

Ранее СМИ со ссылкой на организацию «Нефро-Лига» сообщали, что в 10 российских регионах зафиксированы перебои с поставками препаратов для лечения заболеваний почек. Эксперты связывают периодическую нехватку медикаментов с проблемами при организации закупок и ограниченным финансированием региональных программ.