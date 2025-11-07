Стало известно о кадровых перестановках в Генпрокуратуре РБК: Путин подписал указ об увольнениях в Генеральной прокуратуре

РБК сообщил, что президент России Владимир Путин подписал указ об увольнении нескольких сотрудников Генпрокуратуры. Как пишет издание, от занимаемых должностей освобождены главы управлений кадров, проверок и профилактики коррупции, а также физической защиты.

В материале сказано, что речь идет о Сергее Иванове, возглавляющем управление кадров центрального аппарата и территориальных органов Генпрокуратуры. Кроме того, по информации РБК, среди уволенных оказался старший помощник генпрокурора по особым поручениям Денис Грунис. Он работал в ведомстве с 2002 года.

Авторы публикации пишут, что от должностей также освобождены начальник информационно-аналитического управления Генпрокуратуры Денис Кунев, глава управления службы проверок и профилактики коррупции Сергей Орлов и Николай Козырев, возглавлявший отдел физической защиты ведомства.

Ранее Путин подписал указ об освобождении Антона Герасимова от должности заместителя министра по чрезвычайным ситуациям. Причины кадрового решения не уточняются. Герасимов продержался на этой должности с 31 января 2023 года.