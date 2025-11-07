Пятерых руководителей управлений Генпрокуратуры освободили от должностей

Пять руководителей управлений Генеральной прокуратуры России освобождены от занимаемых должностей, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Часть из них перейдет на работу в Верховный суд.

Да, это так. При этом лишь некоторые из них не переходят в Верховный суд, — сказал собеседник агентства.

Ранее Путин подписал указ об освобождении Антона Герасимова от должности заместителя министра по чрезвычайным ситуациям. Причины кадрового решения не уточняются. Герасимов продержался на этой должности с 31 января 2023 года.

До этого глава государства освободил от должности начальника управления президента РФ по приграничному сотрудничеству Алексея Филатова. В августе 2025 года ведомство было расформировано.

До этого российский лидер назначил генерал-полковника и Героя России Андрея Мордвичева главнокомандующим Сухопутными войсками Вооруженных сил РФ. С начала СВО он руководил штурмом Мариуполя и «Азовстали», находясь на посту командующего 8-й армией. Мордвичев является выпускником Новосибирского высшего общевойскового командного училища.