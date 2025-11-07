Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 ноября 2025 в 16:34

Психолог ответила, чем опасны советы о личных границах

Психолог Лосева: личные границы могут меняться в зависимости от ситуации

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В интернете очень много советов о личных границах, которые могут навредить социализации, заявила практикующий психолог Елена Лосева. В беседе с «Радио 1» специалист подчеркнула, что границы могут выстраиваться в зависимости от ситуации и меняться даже при общении с одним и тем же человеком.

Граница — это очень гибкая штука. Во взаимоотношениях с людьми это постоянно меняется в зависимости от ситуаций и эмоций. Каждый раз даже с одним и тем же человеком границы выстраиваются по-разному, — пояснила психолог.

Лосева обратила внимание, что многие неправильно трактуют знания, которые находят в интернете. По ее словам, это приводит к тому, что они начинают искать проблему в окружающих, а не работать над собой.

Люди не идут искать проблему в себе, а думают, что они исключительные и весь мир их не понимает. Это приводит к разобщенности и неумению строить контакт с другими, — заключила Лосева.

Ранее семейный психолог Дарья Сальникова рассказала, что необходимо грамотно распределять задачи после длинных выходных, чтобы не столкнуться с выгоранием к Новому году. Она посоветовала найти золотую середину и не брать на себя слишком много дел.

