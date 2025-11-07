Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 ноября 2025 в 16:31

Норвегия начала переживать из-за обсуждения тресковых квот с Россией

Норвегия пожаловалась на сложности переговоров с Россией по тресковым квотам

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Дата российско-норвежских переговоров по квотам на вылов трески в Баренцевом море до сих пор не определена, и Россия может выловить больше мелкой рыбы в своей экономической зоне без разрешения Осло, заявила High North News министр рыболовства Норвегии Марианна Сивертсен Несс. Министр отметила, что ее ведомства работает над скорейшим проведением заседания комиссии «в эти непростые времена».

Существуют опасения, что, если мы не сможем достичь соглашения о рыболовстве, российская сторона может решить увеличить объемы вылова в российской экономической зоне. Это приведет к тому, что Россия будет вылавливать больше мелкой рыбы, чем в норвежской экономической зоне, где она крупнее, — сказала министр.

Сивертсен Несс назвала ситуацию «сложной», но подчеркнула, что «контакт есть» и Норвегия со своей стороны хочет достичь соответствующего соглашения. Однако переговоры осложнены тем, что, по мнению Москвы, это Норвегия нарушила соглашения, наложив санкции на две российские рыбопромысловые компании. В ответ Москва вручила Норвегии ноту протеста, заявив, что эти действия противоречат соглашению о взаимных отношениях в области рыболовства 1976 года.

Ранее Москва официально предупредила Фарерские острова (автономная территория Дании) о негативных последствиях в случае введения ограничений для российских рыбаков. Глава Росрыболовства Илья Шестаков сообщил, что парламент архипелага сохранит действующее сотрудничество в сфере добычи рыбы.

треска
Баренцево море
Норвегия
Россия
рыбаки
