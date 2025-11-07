Пожар локализовали на месте крушения вертолета в Дагестане Пожар площадью 80 кв. м локализовали на месте падения вертолета в Дагестане

Пожар площадью 80 кв. м локализовали на месте падения частного вертолета в Дагестане, сообщила пресс-служба МЧС России в своем Telegram-канале. В тушении огня участвуют 16 спасателей, задействовано четыре единицы техники.

На данный момент пожар локализован на площади 80 квадратных метров, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что техническая неисправность может быть одной из причин крушения вертолета в Дагестане. В оперативных службах отметили, что в рамках следствия рассмотрят и другие версии ЧП. Известно, что вертолет летел из Кизляра в Избербаш. По предварительной информации, на борту находились семь пассажиров, четыре человека погибли, трое пострадали.

