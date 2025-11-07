Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
07 ноября 2025 в 16:27

Названа возможная причина крушения вертолета в Дагестане

Технические неполадки могут быть одной из причин крушения вертолета в Дагестане

Фото: МЧС РФ по Республике Дагестан/РИА Новости

Техническая неисправность может быть одной из причин крушения вертолета в Дагестане, сообщили ТАСС оперативные службы. Там отметили, что в рамках следствия рассмотрят и другие версии ЧП.

В качестве причины рассматривается техническая неисправность, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что вертолет летел из Кизляра в Избербаш. По предварительной информации, на борту находились семь пассажиров, четыре человека погибли, трое пострадали. Отмечается, что Ка-226 принадлежит АО «Концерн Кизлярский электромеханический завод».

Позднее стало известно, что рухнувший вертолет Ка-226 с туристами на борту упал на частный дом. По словам источника в оперативных службах, внутри постройки в момент крушения не было людей. Кроме того, в Сеть попали первые кадры с места крушения. На опубликованном ролике виднеется столб черного дыма, поднимающегося с места падения воздушного судна.

До этого сообщалось, что вблизи города Бабануса в штате Западный Кордофан произошло крушение военно-транспортного самолета из-за технической неисправности. Весь экипаж погиб, точное количество людей на борту и их национальная принадлежность не уточнялись.

Россия
Дагестан
крушения
вертолеты
причины
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пятиклассница погибла при падении с 16-го этажа
Средства ПВО России сбили шесть украинских беспилотников за три часа
Стали известны первые детали допросов причастных к убийству Новака в ОАЭ
Врач назвала самые опасные готовые блюда из магазинов
Закуривший на заправке бразилец едва не лишил жизни нескольких человек
Евросоюз сделал неожиданное заявление о запрете на выдачу виз россиянам
Психолог объяснил родителям, что будет, если подталкивать детей к браку
В Петербурге женщине с инвалидностью вернули деньги после нарушения прав
ФСИН опровергла причастность бывшего сотрудника к убийству Новака
Момент крушения вертолета в Дагестане попал на видео
«Врет»: военэксперт высмеял Рютте за слова о превосходстве НАТО над Россией
Джеймс Макэвой погиб на съемках фильма ужасов
Раскрыты жуткие подробности о состоянии выживших при крушении Ка-226
Жену пропавшего бойца СВО жестоко обманула родственница
13-я пенсия в конце 2025 года: кому заплатят, сколько, как получить
Дмитриев раскрыл дальнейшие перспективы переговоров России и США
Акцию «День призывника» провели в Нижнем Новгороде
Британец получил несколько лет тюрьмы за «помощь разведке РФ»
Анджелину Джоли заметили в Тернополе
«Атака против россиян»: в Совфеде отреагировали на визовые ограничения ЕС
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт
Семья и жизнь

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно
Общество

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.