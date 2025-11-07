Названа возможная причина крушения вертолета в Дагестане Технические неполадки могут быть одной из причин крушения вертолета в Дагестане

Техническая неисправность может быть одной из причин крушения вертолета в Дагестане, сообщили ТАСС оперативные службы. Там отметили, что в рамках следствия рассмотрят и другие версии ЧП.

В качестве причины рассматривается техническая неисправность, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что вертолет летел из Кизляра в Избербаш. По предварительной информации, на борту находились семь пассажиров, четыре человека погибли, трое пострадали. Отмечается, что Ка-226 принадлежит АО «Концерн Кизлярский электромеханический завод».

Позднее стало известно, что рухнувший вертолет Ка-226 с туристами на борту упал на частный дом. По словам источника в оперативных службах, внутри постройки в момент крушения не было людей. Кроме того, в Сеть попали первые кадры с места крушения. На опубликованном ролике виднеется столб черного дыма, поднимающегося с места падения воздушного судна.

До этого сообщалось, что вблизи города Бабануса в штате Западный Кордофан произошло крушение военно-транспортного самолета из-за технической неисправности. Весь экипаж погиб, точное количество людей на борту и их национальная принадлежность не уточнялись.