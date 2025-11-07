Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 ноября 2025 в 16:47

Шторм на несколько дней накроет один регион России

МЧС России: с 7 по 9 ноября 2025 года на Камчатке ожидается шторм

Фото: Guo Feizhou/XinHua/Global Look Press

На Камчатке с 7 по 9 ноября 2025 года ожидается шторм, пишет ОТР со ссылкой на МЧС России. Специалисты предупредили, что волны могут достигать до 10 метров.

В ведомстве также отметили, что тем временем Улан-Удэ накрыл сильный снегопад. В связи с обильными осадками в городе зафиксировали девятибалльные пробки. Сейчас службы оперативно расчищают проезжую часть и тротуары, а также посыпают дороги песком.

Ранее руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что снег наблюдается на 75–80% территории России. По его словам, при этом в центре европейской части страны снежный покров в течение этой недели не ляжет.

До этого на Южном Урале объявили штормовое предупреждение. Жителей предостерегли от прогулок в связи с сильным снегопадом, метелью и гололедицей.

Камчатка
регионы
штормы
погода
