Эксперт по такси рассказал, какие ограничения введут для иностранных водителей Эксперт по такси Швагерус: мигрантам с патентами запретят доступ к сервису такси

«Яндекс.Такси» прекратит сотрудничество с водителями, которые работают по патентам, с 7 ноября, рассказал «ФедералПресс» эксперт в сфере такси Станислав Швагерус. Он отметил, что это не приведет к серьезным последствиям на рынке.

На практике у нас в 23 регионах России установлены ограничения на работу мигрантов в такси. Ни в одном субъекте РФ после введения таких требований никаких серьезных потрясений не произошло, — рассказал Швагерус.

Эксперт отметил, что по основному законодательству патент на работу в такси не требуется. По его мнению, меры, принимаемые органами власти, слабо влияют на рынок.

Ранее депутаты Заксобрания ЯНАО предложили разработать систему штрафов для таксистов, работающих без лицензии и записи в региональном реестре. Соответствующую ответственность планируется распространить и на их работодателей.