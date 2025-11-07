Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 ноября 2025 в 16:35

Петербуржца приговорили к обязательным работам за нетрезвое вождение

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге мужчину признали виновным в вождении в состоянии наркотического опьянения, сообщает «Петербург2» со ссылкой пресс-службу судов Петербурга. Его приговорили к 240 часам обязательных работ, а также лишили прав на два года.

Отмечается, что автомобилист уже второй раз был замечен за подобным нарушением. Вину подсудимый полностью признал и раскаялся в содеянном.

Во время заседания к смягчающим обстоятельствам суд отнес положительные характеристики с места работы, а также сведения о том, что мужчина активно занимается благотворительной деятельностью. Приговор вступил в законную силу.

Ранее в Башкирии задержали нетрезвого водителя, который утверждал, что просто лечился кумысом. Алкотестер показал превышение допустимой нормы алкоголя.

