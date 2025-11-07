В Перми осужденные за изнасилование подростки оспорили приговор

В Перми подростки, осужденные за изнасилование 16-летней девушки, оспорили приговор, сообщает perm.aif.ru со ссылкой на СУ СК РФ по Пермскому краю. Суд сократил сроки осужденным.

Сообщается, что на первом заседании один из троих фигурантов был признан невменяемым, двое других получили восемь лет и восемь лет, шесть месяцев лишения свободы. После рассмотрения апелляции сроки сократили до семи лет и девяти месяцев колонии и восьми лет и трех месяцев колонии.

В данный момент оба осужденных уже достигли совершеннолетия. Квалификацию действий при рассмотрении апелляции суд не изменил.

Ранее водитель такси был задержан за изнасилование 18-летней пассажирки в Москве. 4 ноября мигрант воспользовался отсутствием поблизости посторонних и, применяя насилие, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении россиянки.