06 ноября 2025 в 18:24

Мигрант изнасиловал юную россиянку в такси

В Москве таксиста задержали за сексуальное насилие над 18-летней пассажиркой

Следственный комитет Российской Федерации Следственный комитет Российской Федерации Фото: sledcom.ru

Водитель такси задержан за изнасилование 18-летней пассажирки в Москве, передает пресс-служба столичного ГСУ Следственного комитета. По данным ведомства, он стал фигурантом уголовного дела. По версии следствия, 4 ноября мигрант воспользовался отсутствием поблизости посторонних и применяя насилие совершил насильственные действия сексуального характера в отношении россиянки. После этого злоумышленник скрылся, а потерпевшая обратилась в полицию.

Фигурант оперативно задержан. С ним проведены необходимые следственные действия, ему предъявлено обвинение, — сказано в сообщении.

Ранее в Краснодарском крае мужчина в ходе конфликта задушил свою 41-летнюю сестру-инвалида, после чего сбросил тело в колодец. Инцидент произошел в хуторе Нижнеглебовка. В Следственном комитете уточнили, что исчезновение женщины обнаружили спустя два месяца. В СК появилась информация о том, что инвалид длительное время не получал положенную пенсию. Подозреваемый первоначально утверждал, что его сестра уехала к родственникам в другой регион.

