Мигрант изнасиловал юную россиянку в такси В Москве таксиста задержали за сексуальное насилие над 18-летней пассажиркой

Водитель такси задержан за изнасилование 18-летней пассажирки в Москве, передает пресс-служба столичного ГСУ Следственного комитета. По данным ведомства, он стал фигурантом уголовного дела. По версии следствия, 4 ноября мигрант воспользовался отсутствием поблизости посторонних и применяя насилие совершил насильственные действия сексуального характера в отношении россиянки. После этого злоумышленник скрылся, а потерпевшая обратилась в полицию.

Фигурант оперативно задержан. С ним проведены необходимые следственные действия, ему предъявлено обвинение, — сказано в сообщении.

