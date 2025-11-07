Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
07 ноября 2025 в 17:55

Виктория Цыганова поделилась, что вдохновляет ее на создание нарядов

Виктория Цыганова призналась, что вдохновляется женщинами дореволюционной России

Виктория Цыганова Виктория Цыганова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певица Виктория Цыганова рассказала Общественной Службе Новостей, что на создание новых модных коллекций ее вдохновляет творчество женщин-кутюрье дореволюционной России. Она рассказала, что не гонится за трендами и «быстрой модой».

Я далека от погони за трендами и от законов быстрой моды, меня это не вдохновляет. В дореволюционной России жили и творили потрясающие женщины-кутюрье, чье творчество очень созвучно моим ценностям при создании одежды, — рассказала певица.

Цыганова отметила, что ее также вдохновляет творчество модельера Вячеслава Зайцева, который стал популярен в эпоху советской моды. Она подчеркнула, что тренд на российские мотивы в одежде начался давно и в стране уже воспитали «потребительский патриотизм».

Ранее бренд KLAPP организовал тематическую вечеринку в русском стиле в честь своего 45-летия. Мероприятие посвятили культуре России и современным тенденциям красоты.

мода
одежда
Вика Цыганова
звезды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Звезда «Эйфории» отказалась извиняться за скандальную рекламу джинсов
Украина не попадет в Евросоюз из-за политики Зеленского
Грузовой состав переехал пенсионерок
Битва за Москву: на Красной площади открылся музей «Город живых историй»
Школьник лишился почти всей пищеварительной системы из-за врачей
На Западе раскрыли, куда сбежит Зеленский после провала на фронте
В Госдуме дали необычный совет родителям 30-летних дочерей
Названа причина ужесточения визового режима в Евросоюзе
Михалков назвал причину упадка европейского кинематографа
Российская авиакомпания отказалась летать в Тель-Авив
Украинец прошел медкомиссию и пытался убить себя в военкомате
Названа причина похищения и убийства в ОАЭ «друга Дурова»
Гаджизаде: место для подписания мира между Баку и Ереваном обсудят позже
Прокурор и дядя сожгли таксиста: как в Подмосковье раскрыли убийство
В WhatsApp появятся новые функции
Гузеева сообщила приятную новость о пополнении в семье
Гаджизаде высказался об отношениях Азербайджана и России
В Липецке на месте прорыва трубы поселились необычные «гости»
Михалков обещал победителю аналога «Оскара» якутские бриллианты на $1 млн
Названы версии авиакатастрофы в Дагестане, которые рассматривает следствие
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт
Семья и жизнь

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2025 году
Семья и жизнь

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2025 году

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.