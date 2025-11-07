Виктория Цыганова поделилась, что вдохновляет ее на создание нарядов

Певица Виктория Цыганова рассказала Общественной Службе Новостей, что на создание новых модных коллекций ее вдохновляет творчество женщин-кутюрье дореволюционной России. Она рассказала, что не гонится за трендами и «быстрой модой».

Я далека от погони за трендами и от законов быстрой моды, меня это не вдохновляет. В дореволюционной России жили и творили потрясающие женщины-кутюрье, чье творчество очень созвучно моим ценностям при создании одежды, — рассказала певица.

Цыганова отметила, что ее также вдохновляет творчество модельера Вячеслава Зайцева, который стал популярен в эпоху советской моды. Она подчеркнула, что тренд на российские мотивы в одежде начался давно и в стране уже воспитали «потребительский патриотизм».

