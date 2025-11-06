Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
06 ноября 2025 в 09:52

Пациенты пожаловались на нехватку препаратов от почечных заболеваний

В 10 регионах России возник дефицит лекарств для лечения почечных заболеваний

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В 10 российских регионах зафиксированы перебои с поставками препаратов для лечения заболеваний почек, сообщили «Известия» со ссылкой на организацию «Нефро-Лига». Перебои отмечены в Башкирии, Дагестане, Татарстане, Санкт-Петербурге, а также в Омской, Кировской, Саратовской, Нижегородской, Рязанской и Ульяновской областях.

Трудности с лекарствами для лечения болезней почек возникают в Башкирии каждый год осенью-зимой последние четыре года, и я ежегодно обращаю на это внимание нашего Минздрава, — отметил руководитель регионального отделения «Нефро-Лиги» Юрий Кандалов.

Эксперты связывают периодическую нехватку медикаментов с проблемами при организации закупок и ограниченным финансированием региональных программ. Представители «Нефро-Лиги» уточняют, что перебои чаще всего происходят в конце года, когда лимиты на закупки уже исчерпаны.

Ранее глава Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев сообщил NEWS.ru, что большинство ушедших с рынка лекарств имеют отечественные аналоги или заменяются новыми схемами лечения. По его словам, уход таких препаратов, как Viagra и метилпреднизолон Orion, не стал критичным, поскольку врачи добиваются схожего эффекта с помощью других средств.

