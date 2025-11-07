Мать четырех детей перепутала адрес и была застрелена

В американском штате Индиана владелец дома убил 32-летнюю уборщицу, мать четверых детей, которая по ошибке зашла не в тот дом, сообщает People. По информации источника, женщина, считая, что прибыла по вызову, открыла дверь чужого дома, чем, по словам полиции, спровоцировала вооруженного хозяина на роковой выстрел.

Брат погибшей рассказал изданию, что его сестра просто старалась заработать деньги для своих детей. Он подчеркнул, что ее гибель была абсолютно несправедливой, а мужчина, открывший стрельбу, не имел морального или юридического права забирать жизнь человека, допустившего случайную ошибку.

Согласно заключению судмедэкспертов, женщина скончалась на месте от огнестрельного ранения. Полиция начала расследование, однако пока дело не квалифицируется как преступление.

Ранее житель Подмосковья из охотничьего ружья застрелил соседскую супружескую пару во Владимирской области. По данным следствия, утром 19 октября мужчина отправился на охоту и заметил соседку, стоявшую на крыльце своего дома. Он подошел к ней, чтобы поговорить, но между ними произошла ссора.