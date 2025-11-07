Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
07 ноября 2025 в 17:57

Мать четырех детей перепутала адрес и была застрелена

People: в США владелец дома застрелил уборщицу, перепутавшую адрес

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В американском штате Индиана владелец дома убил 32-летнюю уборщицу, мать четверых детей, которая по ошибке зашла не в тот дом, сообщает People. По информации источника, женщина, считая, что прибыла по вызову, открыла дверь чужого дома, чем, по словам полиции, спровоцировала вооруженного хозяина на роковой выстрел.

Брат погибшей рассказал изданию, что его сестра просто старалась заработать деньги для своих детей. Он подчеркнул, что ее гибель была абсолютно несправедливой, а мужчина, открывший стрельбу, не имел морального или юридического права забирать жизнь человека, допустившего случайную ошибку.

Согласно заключению судмедэкспертов, женщина скончалась на месте от огнестрельного ранения. Полиция начала расследование, однако пока дело не квалифицируется как преступление.

Ранее житель Подмосковья из охотничьего ружья застрелил соседскую супружескую пару во Владимирской области. По данным следствия, утром 19 октября мужчина отправился на охоту и заметил соседку, стоявшую на крыльце своего дома. Он подошел к ней, чтобы поговорить, но между ними произошла ссора.

дома
выстрелы
США
убийства
дети
матери
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Звезда «Эйфории» отказалась извиняться за скандальную рекламу джинсов
Украина не попадет в Евросоюз из-за политики Зеленского
Грузовой состав переехал пенсионерок
Битва за Москву: на Красной площади открылся музей «Город живых историй»
Школьник лишился почти всей пищеварительной системы из-за врачей
На Западе раскрыли, куда сбежит Зеленский после провала на фронте
В Госдуме дали необычный совет родителям 30-летних дочерей
Названа причина ужесточения визового режима в Евросоюзе
Михалков назвал причину упадка европейского кинематографа
Российская авиакомпания отказалась летать в Тель-Авив
Украинец прошел медкомиссию и пытался убить себя в военкомате
Названа причина похищения и убийства в ОАЭ «друга Дурова»
Гаджизаде: место для подписания мира между Баку и Ереваном обсудят позже
Прокурор и дядя сожгли таксиста: как в Подмосковье раскрыли убийство
В WhatsApp появятся новые функции
Гузеева сообщила приятную новость о пополнении в семье
Гаджизаде высказался об отношениях Азербайджана и России
В Липецке на месте прорыва трубы поселились необычные «гости»
Михалков обещал победителю аналога «Оскара» якутские бриллианты на $1 млн
Названы версии авиакатастрофы в Дагестане, которые рассматривает следствие
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт
Семья и жизнь

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2025 году
Семья и жизнь

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2025 году

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.