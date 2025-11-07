Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 ноября 2025 в 14:47

ВСУ пытались добить раненых товарищей под Красноармейском

Солдат ВСУ рассказал о нападении украинских дронов под Красноармейском

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Взятый в плен солдат ВСУ Дмитрий Невмывако рассказал, что его и раненого товарища начали атаковывать свои же БПЛА. Инцидент произошел под Красноармейском (украинское название — Покровск), когда военные дожидались эвакуации, передает пресс-служба Минобороны РФ.

После того, как я сказал, что со мною трехсотый (раненый — NEWS.ru), наши начали закидывать дронами. Я когда выходил, выглядывал из подвала, было видно, что с нашей стороны летят дроны и нас закидывают, — поделился пленный.

Он также отметил, что украинское командование успокаивало солдат, говоря, что ВСУ практически не несут потерь под Красноармейском. На деле пробиться на позиции очень сложно, погибает 60% солдат, добавил Невмывако.

Ранее боец 1430-го гвардейского мотострелкового полка с позывным Рубан рассказал журналистам, что ВСУ при отступлении с позиций на Запорожском направлении бросили десятки тел своих сослуживцев. По его словам, некоторые трупы лежали у блиндажей явно больше года. Он назвал увиденное страшной картиной. В Минобороны РФ не комментировали данную информацию.

