Стало известно, сколько украинских БПЛА перехвачены над РФ за пять часов

Силы ПВО за пять часов ликвидировали и перехватили шесть украинских беспилотников над регионами России, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, пять БПЛА уничтожили над Курской областью, один — над территорией Брянской области.

В период с 9:00 мск до 14:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — сказано в сообщении.

До этого стало известно об ударах ВСУ по трем муниципалитетам в Белгородской области: Грайворонскому, Шебекинскому и Волоконовскому. В результате атак пострадали люди, повреждены объекты инфраструктуры. В частности, в хуторе Масычево беспилотник атаковал автомобиль, водитель получил баротравму и обратился в больницу.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 75 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, 49 БПЛА уничтожили над Волгоградской областью. По семь и шесть беспилотников сбили над Крымом и Воронежской областью.