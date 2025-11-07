Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
07 ноября 2025 в 16:15

Назван город, который стал для миллионеров лучше Нью-Йорка

Дубай занял первую строчку рейтинга Savills лучших городов для миллионеров

Фото: Sebastian Kahnert/dpa/Global Look Press

Дубай занял лидирующую позицию в рейтинге наиболее привлекательных городов для миллионеров, сообщил международный брокер недвижимости Savills. Компания учла множество факторов, влияющих на выбор состоятельных людей. Дубай обогнал Нью-Йорк в этом списке.

Эмират обязан своей привлекательностью нескольким факторам: полному отсутствию налогов на наследство и прирост капитала, а также развитой инфраструктуре и высокому уровню безопасности. Дубай также предлагает наибольшее количество международных школ, что является важным преимуществом для семей. Дополнительным стимулом служит программа «золотой визы», которая предоставляет право на 10-летнее проживание в обмен на инвестиции в размере 2 млн дирхамов (около 44 млн рублей).

Нью-Йорк, который в прошлом считался одним из самых желанных городов для богатых людей, в этом году опустился на вторую позицию. Лондон, несмотря на высокое качество жизни, также потерял позиции в общем зачете, поскольку британская налоговая система негативно повлияла на спрос на элитную недвижимость.

Согласно отчету Savills, мировое благосостояние активно восстанавливается после спада, наблюдавшегося в 2022 году. Только в 2024-м число долларовых миллионеров увеличилось на 680 тыс. человек, и аналитики прогнозируют, что к 2029-му их количество возрастет более чем на 5 млн.

Ранее сеть кофеен Roasters Specialty Coffee House в Дубае внесли в Книгу рекордов Гиннесса. Поводом стала самая дорогая чашка кофе в мире, стоимость которой составляет 2,5 тыс. дирхамов (около 57 тыс. рублей).

Дубай
Нью-Йорк
миллионеры
города
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Очевидец сообщил, где хотел приземлиться рухнувший в Дагестане вертолет
Мать четырех детей перепутала адрес и была застрелена
Виктория Цыганова поделилась, что вдохновляет ее на создание нарядов
Пятиклассница погибла при падении с 16-го этажа
Средства ПВО России сбили шесть украинских беспилотников за три часа
Стали известны первые детали допросов причастных к убийству Новака в ОАЭ
Врач назвала самые опасные готовые блюда из магазинов
Закуривший на заправке бразилец едва не лишил жизни нескольких человек
Евросоюз сделал неожиданное заявление о запрете на выдачу виз россиянам
Психолог объяснил родителям, что будет, если подталкивать детей к браку
В Петербурге женщине с инвалидностью вернули деньги после нарушения прав
ФСИН опровергла причастность бывшего сотрудника к убийству Новака
Момент крушения вертолета в Дагестане попал на видео
«Врет»: военэксперт высмеял Рютте за слова о превосходстве НАТО над Россией
Джеймс Макэвой погиб на съемках фильма ужасов
Раскрыты жуткие подробности о состоянии выживших при крушении Ка-226
Жену пропавшего бойца СВО жестоко обманула родственница
13-я пенсия в конце 2025 года: кому заплатят, сколько, как получить
Дмитриев раскрыл дальнейшие перспективы переговоров России и США
Акцию «День призывника» провели в Нижнем Новгороде
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт
Семья и жизнь

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно
Общество

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.