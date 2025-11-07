Назван город, который стал для миллионеров лучше Нью-Йорка

Назван город, который стал для миллионеров лучше Нью-Йорка Дубай занял первую строчку рейтинга Savills лучших городов для миллионеров

Дубай занял лидирующую позицию в рейтинге наиболее привлекательных городов для миллионеров, сообщил международный брокер недвижимости Savills. Компания учла множество факторов, влияющих на выбор состоятельных людей. Дубай обогнал Нью-Йорк в этом списке.

Эмират обязан своей привлекательностью нескольким факторам: полному отсутствию налогов на наследство и прирост капитала, а также развитой инфраструктуре и высокому уровню безопасности. Дубай также предлагает наибольшее количество международных школ, что является важным преимуществом для семей. Дополнительным стимулом служит программа «золотой визы», которая предоставляет право на 10-летнее проживание в обмен на инвестиции в размере 2 млн дирхамов (около 44 млн рублей).

Нью-Йорк, который в прошлом считался одним из самых желанных городов для богатых людей, в этом году опустился на вторую позицию. Лондон, несмотря на высокое качество жизни, также потерял позиции в общем зачете, поскольку британская налоговая система негативно повлияла на спрос на элитную недвижимость.

Согласно отчету Savills, мировое благосостояние активно восстанавливается после спада, наблюдавшегося в 2022 году. Только в 2024-м число долларовых миллионеров увеличилось на 680 тыс. человек, и аналитики прогнозируют, что к 2029-му их количество возрастет более чем на 5 млн.

Ранее сеть кофеен Roasters Specialty Coffee House в Дубае внесли в Книгу рекордов Гиннесса. Поводом стала самая дорогая чашка кофе в мире, стоимость которой составляет 2,5 тыс. дирхамов (около 57 тыс. рублей).