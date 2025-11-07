В Британии обратили внимание на «тревожный звонок» для Украины

В Британии обратили внимание на «тревожный звонок» для Украины The Economist: потеря Красноармейска станет тревожным звонком для Украины

Контроль ВСУ над Красноармейском подходит к концу, пишет журнал The Economist. Журналисты отметили, что потеря этого города должна стать «тревожным звонком» для руководства Украины.

Сейчас они (ВСУ. — NEWS.ru) ведут борьбу, чтобы иметь возможность вывести свои силы, часть из которых находится в окружении. Потеря Красноармейска, хотя она и давно ожидаема, станет серьезным ударом, — указало издание.

Авторы материала предположили, что «дальше может стать хуже». Этот город — транспортный узел, напомнили они.

Ранее Герой России Сергей Липовой сообщил, что окруженные в Красноармейске военнослужащие ВСУ оказались перед выбором между сдачей в плен и уничтожением. Он также уточнил: украинские власти начали брать в заложники семьи военных, попавших в окружение, что создает для бойцов двойной риск.

До этого военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что ВС России могут нанести неожиданный удар на фронте там, где ВСУ испытывают наибольшую нехватку личного состава, техники и укреплений. По его словам, это станет ответом на активизацию украинских обстрелов приграничных российских регионов.