Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
07 ноября 2025 в 04:58

В Британии обратили внимание на «тревожный звонок» для Украины

The Economist: потеря Красноармейска станет тревожным звонком для Украины

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Контроль ВСУ над Красноармейском подходит к концу, пишет журнал The Economist. Журналисты отметили, что потеря этого города должна стать «тревожным звонком» для руководства Украины.

Сейчас они (ВСУ. — NEWS.ru) ведут борьбу, чтобы иметь возможность вывести свои силы, часть из которых находится в окружении. Потеря Красноармейска, хотя она и давно ожидаема, станет серьезным ударом, — указало издание.

Авторы материала предположили, что «дальше может стать хуже». Этот город — транспортный узел, напомнили они.

Ранее Герой России Сергей Липовой сообщил, что окруженные в Красноармейске военнослужащие ВСУ оказались перед выбором между сдачей в плен и уничтожением. Он также уточнил: украинские власти начали брать в заложники семьи военных, попавших в окружение, что создает для бойцов двойной риск.

До этого военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что ВС России могут нанести неожиданный удар на фронте там, где ВСУ испытывают наибольшую нехватку личного состава, техники и укреплений. По его словам, это станет ответом на активизацию украинских обстрелов приграничных российских регионов.

Украина
Красноармейск
ВСУ
конфликты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российского криптомошенника и его супругу похитили и убили
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 7 ноября
Назван город с наибольшим количеством отравлений подростков наркотиками
Британская армия выразила готовность вступить в конфликт на Украине
В магазинах могут запретить ценники за 100 г: как это поможет сэкономить
Усольцевых посадят, когда найдут? В каком случае им грозит «уголовка»
В Британии обратили внимание на «тревожный звонок» для Украины
«Поступят умно»: Трамп выразил свое желание по поводу Украины
Анджелина Джоли попала в передрягу во время визита в Херсон
Поход за спичками обернулся для солдата ВСУ пленом
Путин пошутил, что работа в Госдуме изменила экс-министра Матыцина
В ГД просят запретить продажу психоактивных орехов на маркетплейсах
Сына Каддафи освободили без залога спустя годы заключения в Бейруте
«Это очень страшно». Как поляки возненавидели украинцев
Польша призвала ЕС к еще трем годам помощи Украине
Международный трейдер отказался от сделки с российским ЛУКОЙЛом
На Сахалине впервые модернизируют судоремонтный завод
Названы последствия уменьшения летних каникул для школьников
Канье Уэст поговорил с раввином и извинился за поддержку Гитлера
«Счастливы вместе», ссора с коллегами, брак: где сейчас Дарья Сагалова
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт
Семья и жизнь

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно
Общество

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.