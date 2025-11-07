Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 ноября 2025 в 05:24

Российского криптомошенника и его супругу похитили и убили

Российского криптомошенника Новака и его жену Анну убили в ОАЭ

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Российского криптомошенника Романа Новака и его жену Анну убили в ОАЭ, передает телеканал «78». Инцидент произошел после их похищения с целью вымогательства денежных средств, отметили в источнике.

Преступление было раскрыто местными силовыми структурами, которые задержали подозреваемых. По предварительной информации, ими оказались граждане России.

Ранее в подмосковной Апрелевке произошла жестокая бытовая трагедия — 47-летняя местная жительница задушила собственную бабушку тканевым платком во время пьяной ссоры. Конфликт между родственницами разгорелся вечером 3 ноября в частном доме, где они проживали вместе.

До этого сообщалось, что утром 6 ноября в Орджоникидзевском районе Магнитогорска возле подъезда жилого дома местные жители обнаружили ковер, внутри которого лежал труп мужчины. По словам жителя дома, от тела пытались избавиться ночью, без свидетелей. В 04:48 был заклеен глазок камеры видеодомофона.

Кроме того, в одной из квартир Челябинска нашли тело пятилетней девочки с ножевыми ранениями. Труп ребенка в диване обнаружил собственник жилья после выселения съемщика. По предварительным данным, квартиру арендовала 43-летняя женщина. Следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве малолетнего.

убийства
мошенники
ОАЭ
криптовалюты
