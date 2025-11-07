Российского криптомошенника и его супругу похитили и убили

Российского криптомошенника Романа Новака и его жену Анну убили в ОАЭ, передает телеканал «78». Инцидент произошел после их похищения с целью вымогательства денежных средств, отметили в источнике.

Преступление было раскрыто местными силовыми структурами, которые задержали подозреваемых. По предварительной информации, ими оказались граждане России.

