07 ноября 2025 в 07:20

Стало известно, сколько беспилотников сбили над российским небом за ночь

Минобороны: российские силы ПВО за ночь ликвидировали 11 украинских БПЛА

ВС РФ ВС РФ Фото: МО РФ

Силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 11 украинских беспилотников над регионами России, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, пять и три БПЛА уничтожили над Крымом и Брянской областью соответственно, два и один — над Курской и Калужской областями.

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — сказано в сообщении.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 75 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, 49 БПЛА уничтожили над Волгоградской областью. Семь беспилотников сбили над Крымом и шесть — над Воронежской областью.

Также губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, что подразделения ПВО отразили массированную атаку украинских беспилотников на регион. Падение обломков дронов вызвало возгорание на территории промышленной зоны в Красноармейском районе. В результате атаки были повреждены многоквартирный дом и стекла соседних зданий.

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

БПЛА
атаки
Крым
Минобороны
