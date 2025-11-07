КНДР направила баллистическую ракету в сторону Японии

КНДР запустила, предположительно, баллистическую ракету в сторону Японского моря, передает пресс-служба береговой охраны Японии. Примерный район падения снаряда не уточняется.

Согласно данным Министерства обороны Японии, Северная Корея могла осуществить пуск, предположительно, баллистической ракеты. Просьба к воздушным и морским судам следить за информацией и в случае падения фрагментов, не приближаясь к ним, сообщать в службу безопасности на море, — говорится в публикации ведомства.

Ранее военнослужащие Северной Кореи запустили около 10 ракет из реактивных систем залпового огня в сторону Желтого моря перед прибытием главы Пентагона Пита Хегсета в демилитаризованную зону на границе между КНДР и Южной Кореей. По словам источника агентства, произошедшее не нарушает резолюции СБ ООН.

До этого заместитель министра иностранных дел КНДР Пак Мен Хо отметил, что денуклеаризация Корейского полуострова является несбыточной мечтой Южной Кореи. По его словам, достижение такой цели невозможно, даже если об этом будут говорить много раз.