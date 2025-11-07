В Балтийском море зафиксировали таинственные сигналы кораблей-призраков

В Балтийском море зафиксировали аномальные сигналы от военных «кораблей-призраков» НАТО, передает финская газета Helsingin Sanomat. Суда, которые должны были находиться в других регионах, неожиданно появились на радарах в акватории Балтики.

В понедельник в судоходных службах произошли странные инциденты, когда Балтийское море, казалось, было наводнено военными кораблями. На самом деле большинство судов находились далеко от Балтийского моря, — сказано в публикации.

Испанский военный корабль, находившийся у берегов Сомали, необъяснимо появился в Финском заливе на радарах, привели в пример в издании. Норвежский эксперт предположил, что масштабный сбой мог быть результатом кибератаки.

Ранее в Минобороны сообщили, что в Северодвинске вывели из эллинга атомную подводную лодку «Хабаровск». В церемонии участвовали глава оборонного ведомства Андрей Белоусов, главком ВМФ адмирал Александр Моисеев и представители судостроительной отрасли. Министр обороны отметил, что лодка будет защищать морские границы и интересы России. Следующим этапом станут морские испытания, после которых ее примут на вооружение.