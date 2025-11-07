Терапевт раскрыла, почему в поезде никогда не укачивает Терапевт Тен: в поезде не укачивает из-за предсказуемого плавного движения

Людей практически никогда не укачивает в поездах из-за предсказуемого и плавного движения транспортного средства, заявила NEWS.ru терапевт Видновской больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен. По ее словам, другим важным фактором является большое окно в вагоне, обеспечивающее широкий обзор и достаточный объем визуальной информации о перемещении в пространстве.

Почему в поезде не укачивает? Секрет заключается в предсказуемости и пространстве. Поезд движется по рельсам гораздо плавнее и прямолинейнее, чем автомобиль. Он не совершает резких поворотов, частых торможений и объездов ям. Его движение ритмично и предсказуемо для мозга. В вагоне у вас есть возможность смотреть в большое окно. Вы видите убегающий пейзаж, горизонт и само движение. Это снимает главный конфликт: теперь и глаза, и вестибулярный аппарат в унисон сообщают мозгу: «Да, мы движемся!» Сигналы совпадают, и паники в мозге не возникает, — пояснила Тен.

Ранее клинический психолог Екатерина Вали заявила, что людям с аэрофобией не стоит употреблять алкоголь и кофе во время полетов. По ее словам, важно сделать предстоящий рейс максимально комфортным для организма, например подобрав не сковывающую движений одежду.