07 ноября 2025 в 06:20

Терапевт раскрыла, почему в поезде никогда не укачивает

Терапевт Тен: в поезде не укачивает из-за предсказуемого плавного движения

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Людей практически никогда не укачивает в поездах из-за предсказуемого и плавного движения транспортного средства, заявила NEWS.ru терапевт Видновской больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен. По ее словам, другим важным фактором является большое окно в вагоне, обеспечивающее широкий обзор и достаточный объем визуальной информации о перемещении в пространстве.

Почему в поезде не укачивает? Секрет заключается в предсказуемости и пространстве. Поезд движется по рельсам гораздо плавнее и прямолинейнее, чем автомобиль. Он не совершает резких поворотов, частых торможений и объездов ям. Его движение ритмично и предсказуемо для мозга. В вагоне у вас есть возможность смотреть в большое окно. Вы видите убегающий пейзаж, горизонт и само движение. Это снимает главный конфликт: теперь и глаза, и вестибулярный аппарат в унисон сообщают мозгу: «Да, мы движемся!» Сигналы совпадают, и паники в мозге не возникает, — пояснила Тен.

Ранее клинический психолог Екатерина Вали заявила, что людям с аэрофобией не стоит употреблять алкоголь и кофе во время полетов. По ее словам, важно сделать предстоящий рейс максимально комфортным для организма, например подобрав не сковывающую движений одежду.

здоровье
врачи
поездки
советы
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
