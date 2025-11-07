Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Осуществляющий гособоронзаказ завод планирует массовые увольнения

«E1.RU»: «Уралвагонзавод» изучает возможность сокращения штата сотрудников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Портал E1.RU со ссылкой на внутренний приказ предприятия сообщил, что руководство «Уралвагонзавода» (Екатеринбург) планирует сократить штат. Согласно документу, ожидается «оптимизация численности центров, служб, управлений, институтов и отделов» до 10%. В материале сказано, что информация о том, кого именно сократят, еще не появилась. По предварительным данным, уволенным обещают компенсацию в размере до трех месячных зарплат.

По информации портала, приказ должен быть исполнен до февраля следующего года. По словам источников, близких к ситуации, в некоторых подразделениях сокращение может достигнуть 50% от текущего состава, уволить могут даже квалифицированных специалистов.

В пресс-службе предприятия подчеркнули, что в настоящее время завод стабильно работает в режиме высокой интенсивности над выполнением гособоронзаказа. Реструктуризацию там объяснили действиями, направленными на сокращение расходов.

Ранее стало известно, что часть сотрудников «Уралвагонзавода» перейдет на четырехдневную рабочую неделю из-за снижения спроса на железнодорожный подвижной состав. В корпорации подчеркнули, что данная мера затрагивает ограниченный круг специалистов гражданского сегмента, а стабильность работы завода обеспечивается его многопрофильностью.

