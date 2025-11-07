Осуществляющий гособоронзаказ завод планирует массовые увольнения

Портал E1.RU со ссылкой на внутренний приказ предприятия сообщил, что руководство «Уралвагонзавода» (Екатеринбург) планирует сократить штат. Согласно документу, ожидается «оптимизация численности центров, служб, управлений, институтов и отделов» до 10%. В материале сказано, что информация о том, кого именно сократят, еще не появилась. По предварительным данным, уволенным обещают компенсацию в размере до трех месячных зарплат.

По информации портала, приказ должен быть исполнен до февраля следующего года. По словам источников, близких к ситуации, в некоторых подразделениях сокращение может достигнуть 50% от текущего состава, уволить могут даже квалифицированных специалистов.

В пресс-службе предприятия подчеркнули, что в настоящее время завод стабильно работает в режиме высокой интенсивности над выполнением гособоронзаказа. Реструктуризацию там объяснили действиями, направленными на сокращение расходов.

Ранее стало известно, что часть сотрудников «Уралвагонзавода» перейдет на четырехдневную рабочую неделю из-за снижения спроса на железнодорожный подвижной состав. В корпорации подчеркнули, что данная мера затрагивает ограниченный круг специалистов гражданского сегмента, а стабильность работы завода обеспечивается его многопрофильностью.