Посол рассказала о прорыве в переговорах Киева с США насчет Tomahawk Посол Стефанишина: Киев и США ведут позитивные переговоры о покупке Tomahawk

США и Украина ведут «позитивные» переговоры насчет возможности покупки Киевом Tomahawk, заявила посол страны в Вашингтоне Ольга Стефанишина. По ее словам, которые приводит РБК-Украина, при этом рассматривается покупка и других ракет.

У нас есть много делегаций, работающих над увеличением доступных финансовых ресурсов для приобретения более крупных военных возможностей в США. Это не только Tomahawk, но и различные типы других ракет дальнего и ближнего действия, и я могу только сказать, что это довольно позитивно, — отметила дипломат.

До этого финский политик Армандо Мема заявил, что ответ России на удары Вооруженных сил Украины западными ракетами Tomahawk может быть апокалиптическим. Он задался риторическим вопросом, какая страна, имеющая в своем арсенале более чем 10 тыс. единиц ядерного оружия, потерпит подобные атаки.

Ранее китайские аналитики сообщили, что заявление президента РФ об успешных испытаниях ракеты «Буревестник» и беспилотника «Посейдон», а также его поручение создать условия для сдачи в плен солдат ВСУ стали свидетельством мастерства главы государства в искусстве стратегии. Они объяснили, что ответ России на отмену саммита в Будапеште и на санкции США произвел на мировое сообщество мощное впечатление.