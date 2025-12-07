ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
07 декабря 2025 в 16:34

На Украине признались, что не решили вопросы с США на переговорах

Посол Стефанишина: после переговоров Украины и США осталось много вопросов

Ольга Стефанишина Ольга Стефанишина Фото: AP/ТАСС
Переговоры американской и украинской делегаций в Майами оставили нерешенными целый ряд проблем, заявила посол Украины в США Ольга Стефанишина. Она сообщила в интервью CNN, что главную сложность представляют вопросы территорий и гарантий.

Сложные вопросы остаются [нерешенными], — заявила дипломат.

Ранее в Госдепе США сообщили, что в Майами прошли двухдневные переговоры между Киевом и Вашингтоном. Американскую сторону представляли спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять лидера США Джаред Кушнер. В состав украинской делегации вошли секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Рустем Умеров и руководитель Генштаба ВСУ Андрей Гнатов.

До этого депутат Верховной рады Роман Костенко предложил Киеву тянуть время на переговорах с США ради улучшения позиций. По его мнению, Вашингтон хочет восстановить мир на фоне громкого скандала, связанного с уголовным делом о коррупции в сфере энергетики, и проблем на фронте.

Также стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский столкнулся с комплексом политических кризисов, включая давление со стороны США и громкий скандал. При этом учащающиеся на Украине призывы к отставке правительства создают для Зеленского дополнительную угрозу потери контроля над политической ситуацией.

США
Украина
Ольга Стефанишина
переговоры
