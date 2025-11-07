Врач назвала опасные последствия дефицита марганца Врач Лихошерстова: дефицит марганца у детей тормозит их рост и развитие костей

Недостаток марганца в организме детей может замедлить их рост и развитие костной системы, заявила NEWS.ru терапевт Видновской клинической больницы Елена Лихошерстова. По ее словам, при дефиците микроэлемента также могут наблюдаться проблемы с кожей и нарушение углеводного обмена.

Истинный изолированный дефицит марганца у людей — большая редкость. Он может возникнуть при тяжелом истощении, генетических дефектах, полном парентеральном питании, не обогащенном микроэлементами. Признаки нехватки микроэлемента могут включать тошноту, рвоту, кожные заболевания, замедленный рост волос и ногтей, снижение уровня «хорошего» холестерина, ухудшение толерантности к глюкозе. У детей это может привести к нарушениям роста и развития костной системы, — предупредила Лихошерстова.

Ранее нутрициолог Надежда Литвинова-Гразион посоветовала с приходом осени обогатить рацион облепихой, тыквой, кабачком и грибами. Яблоки, по ее словам, являются ценным источником клетчатки, витаминов группы B, марганца и меди.

Терапевт Зарема Тен ранее заявила, что увеличение щитовидной железы и постоянная усталость могут указывать на дефицит йода. По словам врача, когнитивные проблемы также могут быть одним из симптомов.