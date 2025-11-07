В ГД просят запретить продажу психоактивных орехов на маркетплейсах Хамзаев попросил запретить продажу бетельных орехов на маркетплейсах

Депутат Госдумы Султан Хамзаев обратился к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой с просьбой запретить свободную продажу на маркетплейсах бетельного ореха, передает РИА Новости. В материале уточняется, что продукт обладает психоактивным действием, вызывает галлюцинации и опасные для здоровья эффекты.

Депутат отметил, что весь последний месяц к нему обращаются родители, которые обеспокоены здоровьем своих детей, закупающих эти орехи. Данная продукция содержит токсичные вещества, подчеркнул он.

