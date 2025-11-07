Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
07 ноября 2025 в 04:13

В ГД просят запретить продажу психоактивных орехов на маркетплейсах

Хамзаев попросил запретить продажу бетельных орехов на маркетплейсах

Султан Хамзаев Султан Хамзаев Фото: alania.gov.ru

Депутат Госдумы Султан Хамзаев обратился к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой с просьбой запретить свободную продажу на маркетплейсах бетельного ореха, передает РИА Новости. В материале уточняется, что продукт обладает психоактивным действием, вызывает галлюцинации и опасные для здоровья эффекты.

Депутат отметил, что весь последний месяц к нему обращаются родители, которые обеспокоены здоровьем своих детей, закупающих эти орехи. Данная продукция содержит токсичные вещества, подчеркнул он.

Ранее шоколад с изображением президента России Владимира Путина и надписью «Своих не бросаем», который был подарен конгрессвумен Анне Паулине Луне спецпредставителем президента РФ Кириллом Дмитриевым во время встречи в Майами, оказался полностью распродан на крупнейших российских маркетплейсах. Товар отсутствует в продаже на Ozon и Wildberries.

Тем временем депутат Госдумы, руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предположил, что в России необходимо ввести государственное регулирование цен на продукты. По его словам, инфляция и увеличение ставки НДС существенно повлияют на потребительские расходы граждан.

Читайте также
Российские школьники подсели на наркотик из Азии? О чем речь, опасные орехи
Общество
Российские школьники подсели на наркотик из Азии? О чем речь, опасные орехи
Еще никогда не пробовал таких сочных булок: готовлю американские пеканбоны с орехами — сметают прямо из духовки
Общество
Еще никогда не пробовал таких сочных булок: готовлю американские пеканбоны с орехами — сметают прямо из духовки
Подорожает всё: что не так с лимитом наценок на товары в 15%
Экономика
Подорожает всё: что не так с лимитом наценок на товары в 15%
Эксперт усомнился в эффективности введения «единых ценников»
Экономика
Эксперт усомнился в эффективности введения «единых ценников»
«Понадобилась перестрелка»: как помирились Ким и Бакальчук, Wildberries
Экономика
«Понадобилась перестрелка»: как помирились Ким и Бакальчук, Wildberries
орехи
продукты
маркетплейсы
здоровье
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российского криптомошенника и его супругу похитили и убили
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 7 ноября
Назван город с наибольшим количеством отравлений подростков наркотиками
Британская армия выразила готовность вступить в конфликт на Украине
В магазинах могут запретить ценники за 100 г: как это поможет сэкономить
Усольцевых посадят, когда найдут? В каком случае им грозит «уголовка»
В Британии обратили внимание на «тревожный звонок» для Украины
«Поступят умно»: Трамп выразил свое желание по поводу Украины
Анджелина Джоли попала в передрягу во время визита в Херсон
Поход за спичками обернулся для солдата ВСУ пленом
Путин пошутил, что работа в Госдуме изменила экс-министра Матыцина
В ГД просят запретить продажу психоактивных орехов на маркетплейсах
Сына Каддафи освободили без залога спустя годы заключения в Бейруте
«Это очень страшно». Как поляки возненавидели украинцев
Польша призвала ЕС к еще трем годам помощи Украине
Международный трейдер отказался от сделки с российским ЛУКОЙЛом
На Сахалине впервые модернизируют судоремонтный завод
Названы последствия уменьшения летних каникул для школьников
Канье Уэст поговорил с раввином и извинился за поддержку Гитлера
«Счастливы вместе», ссора с коллегами, брак: где сейчас Дарья Сагалова
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт
Семья и жизнь

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно
Общество

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.