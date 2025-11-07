«Поступят умно»: Трамп выразил свое желание по поводу Украины Трамп: США хотят увидеть завершение конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон хочет урегулирования конфликта на Украине. «В какой-то момент они [стороны конфликта] поступят очень умно» и достигнут компромисса, выразил уверенность американский лидер.

Мы хотим увидеть завершение этого конфликта, — отметил Трамп в Белом доме.

Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил, что в урегулировании конфликта на Украине наблюдается определенный прогресс, хотя он остается непростым для разрешения. Американский дипломат отметил необходимость дальнейшей работы по выработке протоколов безопасности для Киева.

При этом Трамп выразил уверенность, что он способен урегулировать конфликт на Украине уже в ближайшее время. В частности, глава государства рассчитывает добиться этого за пару месяцев.

Тем временем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что переговорная линия Москвы насчет остановки войск в зоне СВО на существующих позициях не меняется. По его словам, сообщения о заморозке украинского фронта являются газетными, на эту тему не раз было много разных заявлений.