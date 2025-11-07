Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
07 ноября 2025 в 05:50

Операторы БПЛА выбили украинских военных из многоэтажек в Красноармейске

МО РФ: операторы БПЛА разбили позиции ВСУ в домах Красноармейска

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Операторы ударных БПЛА «Молния-2» 27-й мотострелковой дивизии группировки войск «Центр» уничтожили огневые точки и позиции формирований ВСУ на Красноармейском направлении, сообщила пресс-служба Минобороны России. Там отметили, что таким образом они поддержали наступление штурмовых подразделений.

Уничтожили укрепленные огневые точки и позиции формирований ВСУ, осуществив огневую поддержку наступающих штурмовых подразделений группировки в Красноармейске в Донецкой Народной Республике в зоне проведения специальной военной операции, — сказано в публикации.

В ведомстве подчеркнули, что военнослужащие обнаружили позиции ВСУ на верхних этажах многоэтажных зданий. Они незамедлительно передали координаты целей расчетам БПЛА.

Ранее депутат Верховной рады Артем Дмитрук сообщил, что обстановка вокруг Красноармейска приобрела критический характер для украинских войск и может привести к обрушению всей линии фронта. Политик, который ранее выехал за границу из-за политического преследования, охарактеризовал происходящее как преступление властей против собственного народа.

Тем временем Герой России Сергей Липовой сообщил, что окруженные в Красноармейске военнослужащие ВСУ оказались перед выбором между сдачей в плен и уничтожением. Украинские власти начали брать в заложники семьи военных, попавших в окружение, что создает для бойцов двойной риск, уточнил он.

Минобороны РФ
военные
ВСУ
БПЛА
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названы самые популярные ароматы уходящего 2025 года
«Диванные эксперты»: Панжинский осудил критиков нейтрального статуса
Стало известно, кому стоит избегать контакта с кошками
КНДР направила баллистическую ракету в сторону Японии
В Балтийском море зафиксировали таинственные сигналы кораблей-призраков
В Германии назвали российское оружие, которое изменило ход боевых действий
Разгром укрепрайонов и пленение бойцов ВСУ: успехи ВС РФ к утру 7 ноября
В Киеве рассказали, когда Украина опустошит хранилища газа
Есть красную икру во сне: символ счастья или предупреждение?
Юрист объяснил, какой шум не подпадает под закон о тишине
Российский ефрейтор в одиночку отбил атаку диверсантов ВСУ
Пирог с курицей, картофелем и грибами. Готовлю за час — объедение!
Терапевт раскрыла, почему в поезде никогда не укачивает
Сон о ките раскрывает скрытые возможности и предупреждения
Россияне отмечают годовщину революции и легендарного парада
Последнюю пропавшую зараженную обезьяну нашли в Миссисипи
«Есть куда стремиться»: Панжинский оценил лыжную инфраструктуру в России
Раскрыта шокирующая связь между чрезмерным употреблением кофе и слепотой
Операторы БПЛА выбили украинских военных из многоэтажек в Красноармейске
Стало известно, как ВСУ решают вопросы неподчинения внутри армии
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт
Семья и жизнь

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно
Общество

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.