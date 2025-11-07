Операторы БПЛА выбили украинских военных из многоэтажек в Красноармейске МО РФ: операторы БПЛА разбили позиции ВСУ в домах Красноармейска

Операторы ударных БПЛА «Молния-2» 27-й мотострелковой дивизии группировки войск «Центр» уничтожили огневые точки и позиции формирований ВСУ на Красноармейском направлении, сообщила пресс-служба Минобороны России. Там отметили, что таким образом они поддержали наступление штурмовых подразделений.

Уничтожили укрепленные огневые точки и позиции формирований ВСУ, осуществив огневую поддержку наступающих штурмовых подразделений группировки в Красноармейске в Донецкой Народной Республике в зоне проведения специальной военной операции, — сказано в публикации.

В ведомстве подчеркнули, что военнослужащие обнаружили позиции ВСУ на верхних этажах многоэтажных зданий. Они незамедлительно передали координаты целей расчетам БПЛА.

Ранее депутат Верховной рады Артем Дмитрук сообщил, что обстановка вокруг Красноармейска приобрела критический характер для украинских войск и может привести к обрушению всей линии фронта. Политик, который ранее выехал за границу из-за политического преследования, охарактеризовал происходящее как преступление властей против собственного народа.

Тем временем Герой России Сергей Липовой сообщил, что окруженные в Красноармейске военнослужащие ВСУ оказались перед выбором между сдачей в плен и уничтожением. Украинские власти начали брать в заложники семьи военных, попавших в окружение, что создает для бойцов двойной риск, уточнил он.