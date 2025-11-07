Боец с позывным Лютик из батальона имени Максима Кривоноса сообщил о фактах избиения в рядах армии ВСУ, передает РИА Новости. По его словам, командиры применяли силу за отказ выполнять приказы или критические высказывания.

На моих глазах, когда подчиненный сказал своему командиру что-то, что ему было неприятно <…>. На следующий день человек был весь избит. Причем серьезно избит. Избивали не только за критику — могли просто, если человек не хочет идти на задачу, потому что не понимает, куда ему идти, что делать. Там можно было и просто так получить, — сказано в сообщении.

Он отметил, что эти случаи указывают на серьезные проблемы во взаимоотношениях внутри украинской армии. Боец описал этот случай, как систематическое явление внутри ВСУ.

Ранее доброволец батальона имени Максима Кривоноса с позывным Белый рассказал: британские инструкторы готовили украинские войска еще в 2018 году. По его словам, занятия проходили на территории Украины и включали полный курс пехотной подготовки по британской методике.