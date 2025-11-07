Пирог с курицей, картофелем и грибами. Готовлю за час — объедение!

Пирог с курицей, картофелем и грибами — это гармоничное сочетание нежного мяса, мягкого картофеля и ароматных грибов в насыщенном сливочном соусе. Блюдо готовится просто и быстро.

Для начинки возьмите 400 г куриного филе, нарежьте небольшими кусочками, обжарьте на сковородке, пока не подрумянится. Добавьте 2 средние картофелины, нарезанные кубиками, и 150 г свежих шампиньонов, нарезанных пластинами, чуть-чуть соли и перца, жарьте еще 5–7 минут. Залейте смесь 150 мл сливок и тушите еще 5 минут на слабой мощности плиты, чтобы сливки немного загустели.

Для теста соедините 250 г хлебопекарной муки, 120 г сливочного масла, 1 куриное яйцо и щепотку соли. Замесите мягкое тесто и раскатайте.

Форму очень рекомендуем предварительно смазать маслом или покрыть ковриком для выпечки. На дно кладите сначала половину теста — это будет низ пирога. Следом идет начинка. Важно распределить ее аккуратно, чтобы кому-то из домочадцев или гостей не достался кусок без начинки. В конце накрываем второй половиной теста пирог, защипываем края.

Выпекать следует около получаса, пока не подрумянится. Рекомендуемая температура — приблизительно 180 °C.

Совет: для аромата можно добавить в сливки немного сушеного тимьяна или мускатного ореха — вкус станет глубже и насыщеннее.

