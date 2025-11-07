«Профессионализмом не пахнет»: военный о подготовке солдат ВСУ Майор ВС РФ: на Краснолиманском направлении у ВСУ почти нет опытных солдат

На переднем крае Краснолиманского направления у ВСУ в основном воюют плохо обученные мобилизованные, опытных бойцов все меньше, заявил ТАСС замкомандира по политической работе 31-го мотострелкового полка «Башкортостан» 25-й общевойсковой армии Западной группировки майор Александр Мельченко. По его словам, «профессионализмом уже не пахнет».

Сейчас видно, что их ряды редеют и профессионализмом там уже по сути не пахнет. На «передке» у них сидят мобилизованные, имеющие мало опыта в ведении боевых действий, — сказал он.

Мельченко добавил, что плохой уровень подготовки украинских военных становится одним из факторов, который позволяет российским бойцам вести активные наступательные действия. ВС РФ в итоге продвигаются на указанном направлении, подытожил он.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что ВСУ испытывают трудности с подготовкой техники НАТО к зимнему периоду. По его данным, только 30% боевых машин были готовы к холодам, что значительно ниже плановых показателей.

До этого военэксперт Василий Дандыкин заявил NEWS.ru, что Вооруженные силы Украины не смогут устранить дефицит техники и личного состава к зимнему периоду. Низкие температуры существенно ухудшат боеспособность украинской армии, подчеркнул он.