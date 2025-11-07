Путин пошутил, что работа в Госдуме изменила экс-министра Матыцина

Президент России Владимир Путин пошутил, что работа в Госдуме изменила экс-министра спорта РФ, ныне главу комитета ГД по физической культуре и спорту Олега Матыцина. Речь идет о его предложении законодательно урегулировать вопрос возможности использовать наименования, связанные с общероссийскими спортивными федерациями.

Матыцин напомнил, что многие организации используют в названиях такие слова, хотя не имеют никакого отношения к ним. Путин на это рассудил, что нужно дать Минспорту самостоятельно регулировать этот вопрос, однако Матицин выразил мнение, что лучше это сразу «в федеральном законе определить — это более серьезный будет подход».

Когда Олег Васильевич был министром, он полагал, что все нужно регулировать на уровне министерств. Теперь в Думе работает и считает, что все нужно регулировать через нормативную базу, — иронично заметил Путин.

Ранее Владимир Путин во время общения с главами стран СНГ перед неформальным обедом в Душанбе пошутил, что президент Таджикистана Эмомали Рахмон «морил его голодом». Российский лидер отметил, что его коллега пообещал ему обед только на следующий день.

Также Путин вспомнил забавный эпизод, произошедший во время празднования юбилея народного артиста РСФСР режиссера Никиты Михалкова. В посвященном кинодеятелю документальном фильме глава государства рассказал, что один из друзей виновника торжества случайно пролил на него красное вино, после чего долго извинялся и обещал навсегда прекратить пить алкоголь.