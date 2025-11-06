Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
06 ноября 2025 в 11:17

Еще никогда не пробовал таких сочных булок: готовлю американские пеканбоны с орехами — сметают прямо из духовки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эти булочки выглядят так, будто их принесли из лучшей пекарни города. Они идеально подходят для особого случая или когда хочется порадовать близких чем-то особенным.

Для булочек мне понадобится: мука (500 г), сухие дрожжи (7 г), молоко (250 мл), яйцо (1 шт.), сахар (70 г), мягкое сливочное масло (60 г), соль. Для начинки и заливки: сливочное масло (100 г), сахар (100 г), корица (4 ч. л.), орехи пекан (100 г), карамельный соус (250 г).

Сначала готовлю опару: в теплом молоке растворяю дрожжи, сахар и 5 столовых ложек муки. Оставляю на 15–20 минут в тепле, пока не появится пенная шапка. Добавляю оставшуюся муку, яйцо, мягкое масло и соль. Замешиваю мягкое эластичное тесто около 10–15 минут. Накрываю и убираю в тепло на 1 час, пока оно не удвоится. Подошедшее тесто раскатываю в прямоугольный пласт толщиной 5 мм. Смазываю размягченным маслом (100 г), посыпаю смесью сахара и корицы. Плотно сворачиваю в рулет и нарезаю на 12 равных частей. На дно формы для выпечки наливаю карамельный соус и равномерно рассыпаю орехи пекан. Сверху выкладываю нарезанные булочки срезом вверх. Накрываю полотенцем и оставляю на 30 минут. Выпекаю в разогретой до 180 °C духовке 20–25 минут до золотистого цвета. Даю постоять в форме 5 минут, затем переворачиваю на блюдо, чтобы карамель оказалась сверху.

Ранее также сообщалось о рецепте хрустящих наггетсов, которые можно приготовить дома, причем без масла. Это легкий и полезный вариант курочки, которую не отличить от фастфуда по вкусу.

Читайте также
Талоны на продукты предложили вернуть в российском регионе
Москва
Талоны на продукты предложили вернуть в российском регионе
Как приготовить салат с креветками и авокадо всего за 10 минут
Семья и жизнь
Как приготовить салат с креветками и авокадо всего за 10 минут
Идеально для детского меню — яблоки полюбит даже привереда: готовлю нежный десерт из двух ингредиентов
Общество
Идеально для детского меню — яблоки полюбит даже привереда: готовлю нежный десерт из двух ингредиентов
Ароматные синнабоны с крем-сыром: эти булочки обожает вся семья — готовим как в пекарне
Общество
Ароматные синнабоны с крем-сыром: эти булочки обожает вся семья — готовим как в пекарне
Горстка орехов и баклажан превращаются в ароматный паштет — уплетаем на завтраки всей семьей с хрустящими гренками
Общество
Горстка орехов и баклажан превращаются в ароматный паштет — уплетаем на завтраки всей семьей с хрустящими гренками
еда
рецепты
десерты
булки
орехи
США
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Глава СКР оценил шансы на успех конькобежцев России в отборе на Олимпиаду
Киев допустил промах при подготовке техники НАТО к зиме
Рязанец незаконно присвоил себе «чернобыльские» выплаты
В Японии женщина отправилась за грибами и погибла из-за медведя
В ГД ответили на предложение платить женам зарплату за уборку и готовку
Сестра Тодоренко начала продавать свои голые фото для заработка на Украине
Минобороны России раскрыло потери ВСУ под Красноармейском и Димитровом
Названа дата перехода российских вузов на новую модель образования
В СПЧ сообщили о росте доли домашних убийств женщин в России
Европу призвали защитить Запорожскую АЭС из чувства самосохранения
В России могут запретить готовить и фасовать еду прямо в магазинах
Стало известно об аресте главы республиканского отделения ЦБ
Каннибализм улучшает потенцию: почему Чикатило решил есть своих жертв
ВС России ликвидировали элитные войска ВСУ в Днепропетровске
В России отмечают 82-летие освобождения Киева Красной армией
Семь европейских стран предложили ввести пошлины на товары из России
Сотни россиян спали на полу в ожидании починки самолета
ВСУ предприняли три бесупешные попытки прорвать окружение под Харьковом
Российские военные ударили по инфраструктурным объектам ВСУ
На Кузбассе приостановили работу семи шахт по требованию Ростехнадзора
Дальше
Самое популярное
Если надоели запеканки и супы, готовлю дапанджи — проще некуда: закинула в кастрюлю и отдыхай
Общество

Если надоели запеканки и супы, готовлю дапанджи — проще некуда: закинула в кастрюлю и отдыхай

Российские войска уничтожили «сердце» ВПК Украины в День народного единства
Россия

Российские войска уничтожили «сердце» ВПК Украины в День народного единства

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно
Общество

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.