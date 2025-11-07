Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 ноября 2025 в 08:00

Народный праздник Дмитриев день: что отмечают 8 ноября

Дмитрий Солунский, XVII в. музей Андрея Рублёва, Москва. Дмитрий Солунский, XVII в. музей Андрея Рублёва, Москва. Фото: Serguei Bulavsky/Russian Look/Global Look Press

В народном календаре 8 ноября — Дмитриев день. В наступившем году он совпадает с Дмитриевской родительской субботой. А потому, если следовать приметам, провести эти сутки стоит за молитвами, приготовлением блинов и тихими посиделками. Обо всем, что нужно знать про этот праздник, читайте в материале NEWS.ru.

История праздника: от святого Дмитрия Солунского до Дмитрия Донского

В церковном календаре 8 ноября — день Дмитрия Солунского, святого великомученика, пострадавшего за веру. Святой Дмитрий родился в III веке в городе Фессалоники (современные Салоники) в семье римского проконсула. Он воспитывался в духе христианской веры и, достигнув взрослого возраста, начал открыто проповедовать Христово учение и обращать в свою веру горожан, несмотря на гонения со стороны власти.​

За распространение христианства святой Дмитрий был арестован и брошен в тюрьму, а затем приговорен к казни. По преданию, его мощи замироточили и стали источником исцелений и чудес. Впоследствии на месте захоронения великомученика был построен храм.

Интересно, что именно в честь Дмитрия Солунского получил свое имя князь Дмитрий Донской. А сам великомученик стал почитаться как покровитель воинов. Поэтому святого молят об избавлении от страхов, преодолении препятствий и защите от опасностей.

Город Салоники Город Салоники Фото: Siegfried Kuttig/imageBROKER.com/Global Look Press

Традиции 8 ноября: от поминовения усопших и до девичьих посиделок

Дмитриев день традиционно связан с поминовением умерших. Именно к этому празднику приурочена Дмитриевская родительская суббота — она отмечается в ближайшую к 8 ноября, Дмитриеву дню, субботу. Как уже было отмечено, в ноябре 2025 года родительский день и день поминовения великомученика совпадают.

В селах и деревнях на этот праздник устраивали специальные обряды: пекли стопки блинов, которые ставили на подоконники, не употребляя в пищу, — они служили подношением ушедшим родственникам. В народе верили, что так можно укрепить связь с предками.

Также 8 ноября было принято проявлять хлебосольство. Считалось, что в гостеприимный дом богатство и удача приходят в первую очередь. Поэтому в этот день устраивали посиделки с близкими, во время которых делились новостями, пели песни и просто отдыхали.

Главные приметы Дмитриева дня на погоду и урожай

Проводы сезона также сопровождались обрядами, связанными с завершением полевых работ, расчетом с сезонными работниками и гаданиями на будущий год по погоде. Вот самые распространенные «Дмитриевы» приметы:

  • если пошел снег, зима будет суровой, если же он не выпал — мягкой;

  • утренний иней сулит холодную зиму;

  • сухая ясная погода обещает, что в будущем зародится много зерна;

  • если льда на реках еще нет, зима будет теплой, а морозы придут нескоро.

Народный праздник Дмитриев день Народный праздник Дмитриев день Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Что можно и нельзя делать 8 ноября

Дмитриев день стоит посвятить близким — как живым, так и почившим. В этот праздник стоит:

  • посетить службу, помолиться об упокоении родных, поставить свечи в память об умерших;

  • побывать на кладбище, навести порядок на могилах;

  • устроить тихие, спокойные посиделки в кругу близких;

  • быть щедрыми и гостеприимными.

8 ноября запрещается:

  • ссориться и пьянствовать — к горю;

  • заниматься тяжелым трудом, бытом — к неурядицам;

  • гладить котов — к болезням;

  • стричь волосы — к недугам.

Теперь вы знаете все самое важное про день Дмитрия Солунского. Самое время отдать дань памяти усопшим родственникам и мирно провести время в компании живых близких.

Ранее мы опубликовали православный календарь на 2025–2026 года.

праздники
христианские праздники
православные праздники
традиции
приметы
ноябрь
погода
советы
Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
