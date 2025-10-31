В РПЦ предупредили, что нельзя делать в Дмитриевскую родительскую субботу

В РПЦ предупредили, что нельзя делать в Дмитриевскую родительскую субботу Священник Конюхов: в Дмитриевскую субботу нельзя устраивать застолья с алкоголем

В Дмитриевскую родительскую субботу следует отказаться от шумных развлечений и посвятить время молитвам об усопших, заявил ОТР священник Николай Конюхов. По его словам, православным в этот день нельзя устраивать застолья с алкоголем, ссориться и использовать нецензурную лексику.

Нельзя возвращаться обратно к языческим корням, начинать, с одной стороны, чисто языческие обычаи. Например, покойникам оставлять какую-то еду или испытывать суеверный страх перед покойниками, что нужно там что-то завесить, что-то закрыть, чтобы ни в коем случае не вспомнить, — отметил Конюхов.

Он уточнил, что в христианстве отношение к усопшим «завязано не на страхе», а на любви и почитании. Священник также напомнил, что в Дмитриевскую субботу нужно ограничить тяжелый физический труд.

Ранее религиовед Наталия Фоминых заявила, что в Дмитриевскую субботу можно приготовить традиционные поминальные блюда: кутью, блины, сладкие пироги, например с маком, выпечку с рисом и капустой. В качестве напитка подойдет узвар.