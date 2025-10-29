Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 октября 2025 в 10:53

Православным дали советы, как провести Дмитриевскую родительскую субботу

Религиовед Фоминых: в Дмитриевскую родительскую субботу можно приготовить кутью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Дмитриевскую родительскую субботу 1 ноября 2025 года можно приготовить традиционные поминальные блюда: кутью, блины, сладкие пироги, например, с маком, выпечку с рисом и капустой, заявила 360.ru религиовед Наталия Фоминых. В качестве напитка подойдет узвар.

Поминальный стол, как правило, не убирают полностью. Какое-то угощение всегда оставляли для усопших. Это тоже пришло в народ с языческих времен, но, тем не менее, не было осуждено Церковью, — уточнила Фоминых.

По ее словам, в этот день принято «молиться и заботиться о душах усопших предков». Накануне Дмитриевской родительской субботы, 31 октября, можно посетить великую панихиду, а 1 ноября — заупокойную божественную литургию и общую панихиду. Религиовед также предложила принести в храм продукты для нуждающихся: фрукты, овощи, хлеб, выпечку или кутью.

Ранее священник Павел Корчагин заявил, что уплата церковной десятины и другие пожертвования не гарантируют, что человек попадет в рай. По его словам, необходимыми условиями для этого являются причащение, совершение добрых дел и любовь к ближнему.

