Священник рассказал, как гарантировано попасть в рай

Уплата церковной десятины и другие пожертвования не гарантируют, что человек попадет в рай, заявил священник Русской православной церкви Павел Корчагин в Telegram-канале. По его словам, необходимыми условиями для этого являются причащение, совершение добрых дел и любовь к ближнему.

Если вы будете жертвовать на церковь, это не обеспечит вам обязательного попадания в рай, — сказал Корчагин.

Ранее протоиерей Русской православной церкви Сергей Кульпинов предложил ввести для россиян десятину — ежегодный взнос в размере 10% от доходов для содержания храмов. Он пояснил, что государство не финансирует церковные объекты, поэтому бремя обеспечения их деятельности лежит на прихожанах.

Позже депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что идея введения для россиян обязательной церковной десятины является прямой провокацией, которая не имеет ничего общего с официальной позицией Русской православной церкви. По его словам, подобные инициативы никогда не исходили от священноначальников и могут быть восприняты крайне негативно.