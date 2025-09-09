«Явно провокация»: Милонов оценил идею ввести для россиян десятину

Идея введения для россиян обязательной церковной десятины является прямой провокацией, которая не имеет ничего общего с официальной позицией Русской православной церкви, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Виталий Милонов. По его словам, подобные инициативы никогда не исходили от священноначальников и могут быть восприняты крайне негативно.

Введение церковной десятины — явно какая-то провокация, потому что никогда таких разговоров в церкви не было и никогда таких предположений не озвучивал ни святейший патриарх, ни священный синод. Это частное мнение человека, которое, насколько я знаю, вообще не разделяется никем из священнослужителей. Это может быть воспринято крайне провокативно. Не думаю, что кто-нибудь из действующих священноначальников такую идею мог бы разделить, — пояснил Милонов.

Парламентарий подчеркнул, что любой взнос в церковь должен быть исключительно добровольным жестом, а не принудительным сбором. По его словам, принцип отделения церкви от государства не позволяет вводить подобные обязательные платежи, которые по своей сути превращаются в налог.

Церковная жертва на то и жертва, чтобы быть добровольной. А это уже получается налог какой-то, который по определению не может исчисляться в государственном плане, потому что церковь от государства отделена. Это скорее могло быть, наверное, призывом к неким прихожанам, что они могут жертвовать десятину, но тоже не как указание, а как пожелание, напоминание. Но даже если ты прихожанин РПЦ, то обязать тебя жертвовать десятину не может никто, — резюмировал Милонов.

Ранее протоиерей Русской православной церкви Сергей Кульпинов заявил, что россияне должны облагаться десятиной. Священнослужитель отметил, что государство не участвует в финансировании содержания церковных объектов, поэтому материальное обеспечение деятельности храмов ложится на плечи прихожан.