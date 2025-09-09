Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 сентября 2025 в 17:13

«Явно провокация»: Милонов оценил идею ввести для россиян десятину

Депутат Милонов назвал провокацией призыв протоиерея ввести для россиян десятину

Виталий Милонов Виталий Милонов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Идея введения для россиян обязательной церковной десятины является прямой провокацией, которая не имеет ничего общего с официальной позицией Русской православной церкви, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Виталий Милонов. По его словам, подобные инициативы никогда не исходили от священноначальников и могут быть восприняты крайне негативно.

Введение церковной десятины — явно какая-то провокация, потому что никогда таких разговоров в церкви не было и никогда таких предположений не озвучивал ни святейший патриарх, ни священный синод. Это частное мнение человека, которое, насколько я знаю, вообще не разделяется никем из священнослужителей. Это может быть воспринято крайне провокативно. Не думаю, что кто-нибудь из действующих священноначальников такую идею мог бы разделить, — пояснил Милонов.

Парламентарий подчеркнул, что любой взнос в церковь должен быть исключительно добровольным жестом, а не принудительным сбором. По его словам, принцип отделения церкви от государства не позволяет вводить подобные обязательные платежи, которые по своей сути превращаются в налог.

Церковная жертва на то и жертва, чтобы быть добровольной. А это уже получается налог какой-то, который по определению не может исчисляться в государственном плане, потому что церковь от государства отделена. Это скорее могло быть, наверное, призывом к неким прихожанам, что они могут жертвовать десятину, но тоже не как указание, а как пожелание, напоминание. Но даже если ты прихожанин РПЦ, то обязать тебя жертвовать десятину не может никто, — резюмировал Милонов.

Ранее протоиерей Русской православной церкви Сергей Кульпинов заявил, что россияне должны облагаться десятиной. Священнослужитель отметил, что государство не участвует в финансировании содержания церковных объектов, поэтому материальное обеспечение деятельности храмов ложится на плечи прихожан.

РПЦ
священники
Виталий Милонов
Россия
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Александр Ефимов
А. Ефимов
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Диетолог рассказала о плюсах тыквы
В Израиле сообщили новые детали об ударе по лидерам ХАМАС в Катаре
Один закон Зеленского привел к массовым увольнениям среди молодежи
Раскрыта судьба членов политбюро ХАМАС после удара по Дохе
Как живут родители 4 отравленных дихлофосом детей, почему отца не посадили
8 проверенных способов быстро остановить икоту
В российском регионе на трассе орудовал лжеполицейский
Жена Воробьева впервые показала поклонникам свадебные фото с певцом
«Маме было все равно»: Авербух раскрыл свое детское прозвище
В Подмосковье выявлены первые случаи гранулоцитарного анаплазмоза
Иммунолог встал на защиту аспирина
«Явно провокация»: Милонов оценил идею ввести для россиян десятину
Российские альпинисты вылетят в охваченный протестами Непал
Симоньян перенесла операцию: что ее ждет дальше, в каком состоянии Кеосаян
Европейская страна решила вооружиться роботами
Россияне все больше путешествуют на поездах и авто
Катар подтвердил израильский удар по руководству ХАМАС в Дохе
Удар по Генштабу ВСУ и слитый план Запада: новости СВО к вечеру 9 сентября
В Непале протестующие подожгли аэропорт
В Петербурге эвакуировали людей сразу из четырех музеев
Дальше
Самое популярное
Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно
Россия

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно

«Пацаны, не удивляйтесь»: пленный ВСУ оказался в госпитале с наемниками
Европа

«Пацаны, не удивляйтесь»: пленный ВСУ оказался в госпитале с наемниками

Лондон в трауре, возвращение Пугачевой, нокаут от Путина: что будет дальше
Россия

Лондон в трауре, возвращение Пугачевой, нокаут от Путина: что будет дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.