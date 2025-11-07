Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 ноября 2025 в 07:41

В Киеве озвучили главный страх Зеленского

Политолог Бортник: Зеленский боится, что ЕС предаст его по итогу переговоров

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Украинский политолог Руслан Бортник предположил, что президент Украины Владимир Зеленский боится предательства со стороны Евросоюза по итогам переговоров, передает YouTube-канал Politeka. Эксперт при этом уверен, что опасения политика не напрасны.

Зеленский обоснованно опасается, что в конечном итоге его кинут, — констатировал он.

Он добавил, что ни Европа, ни США не готовы предоставить Киеву гарантии ни в какой форме. План урегулирования конфликта это не предполагает, пояснил Бортник.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что Зеленский будет умолять лидера США Дональда Трампа и Европу уговорить Россию согласиться на перемирие в воздухе. По его словам, Киев не справляется с отражением ударов по энергетическим и военным объектам на Украине.

До этого бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что на сегодняшний день реальную власть на Украине контролируют неонацисты, но после краха вооруженных сил все они убегут за границу. При этом Россия сможет «навести порядок» в стране, уточнил эксперт.

