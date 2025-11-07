Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 ноября 2025 в 09:20

Картозия рассказал о диагностированной у него умственной отсталости

Николай Картозия Николай Картозия Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Николай Картозия, руководитель телеканалов «Пятница!» и «Суббота!», в интервью журналистке Лауре Джугелии вспомнил о диагнозах, которые ему ставили в детстве, среди которых была умственная отсталость, беседа доступна на Rutube. По его словам, к четырем годам он стал замкнутым и необщительным ребенком, из-за чего его мать обращалась за помощью к психиатрам.

Ты понимаешь, что такое советский психиатр? Это карательный психиатр. И тогда не было диагноза «аутизм», никто не знал. На Западе был, но у нас это, извини, называлось «умственная отсталость» и «дебильность». Вот мне один врач поставил умственную отсталость, а другой поставил дебильность, — рассказал Картозия.

Мать Картозии, как он утверждает, была крайне недовольна заключениями врачей и прекратила обращаться к ним. В подростковом возрасте, по его признанию, он был замкнутым и часто плакал по ночам.

Ранее Картозия рассказал о своем жизненном опыте в сфере личных отношений. Он отметил, что его жизнь делится на два этапа: отношения и свобода. По словам Картозии, серьезно влюбляться ему приходилось всего трижды и все три избранницы сейчас замужем. Каждая из этих историй оставила свой след в его жизни.

