В ОП России объяснили, зачем Зеленский наградил бойцов ВСУ с шевронами СС Член ОП России Рогов: Зеленский показал, что сделал ставку на неонацистов

Фотографии, на которых президент Украины Владимир Зеленский награждает бойцов ВСУ с шевронами СС, были опубликованы намеренно для устрашения оппонентов Киева, заявил NEWS.ru член Общественной палаты РФ от Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, украинский лидер продемонстрировал, что сделал ставку на неонацистов.

Это сделано специально — такие публикации проходят редактуру и тщательно выверены. Киеву было важно передать все необходимые образы, смыслы и акценты. Зеленский фактически подписался под тем, что его режим неонацистский — именно на этих людей он делает ставку и будет топить в крови всех, кто попробует выступить против. Это такой Зе-фюрер собственного Зе-рейха, — считает Рогов.

По его мнению, Зеленский поверил в свою безнаказанность и в то, что сможет получать поддержку Запада как продолжатель дела Третьего рейха.

Кроме того, это еще и информационный посыл людям, живущим на подконтрольной ему территории: даже не пискните, иначе мы вас утопим в крови, — резюмировал собеседник NEWS.ru.

Ранее в Госдуме раскрыли, зачем Зеленский приехал под Красноармейск. По мнению члена думского комитета по обороне Виктора Соболева, глава Украины прибыл на Покровское направление, чтобы оттянуть завершение конфликта. Для этих целей будут применяться и другие крайние меры, вплоть до мобилизации женщин в ряды ВСУ, уверен депутат.