06 ноября 2025 в 22:49

«Зеркало и концентрат»: в Раде высказались о котле в Красноармейске

Депутат Рады Дмитрук: котел в Красноармейске ознаменует трагичную фазу конфликта

События вокруг Красноармейска (украинское название — Покровск), где наблюдается котел, могут стать началом нового, более мрачного этапа конфликта на Украине, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук. По его словам, эта территория — зеркало всех неверных решений, принятых президентом Украины Владимиром Зеленским.

Покровск — это концентрат. Сгусток всех непрофессиональных, безответственных решений Зеленского и его окружения. Это зеркало всей трагедии, которая сегодня разворачивается на Украине, — констатировал он.

Человеческий ресурс Украины практически исчерпан, добавил он, и это видно на примере Красноармейска. Скоро Зеленский перестанет фокусироваться на нем, перейдя на проблемы более насущные, например политические последствия, заключил Дмитрук.

Ранее Дмитрук заявил, что обстановка вокруг Красноармейска приобрела критический характер для украинских войск и может привести к обрушению всей линии фронта. Политик, который ранее выехал за границу из-за политического преследования, охарактеризовал происходящее как преступление властей против собственного народа.

До этого в Госдуме раскрыли, зачем Зеленский приехал под Красноармейск. По мнению члена думского комитета по обороне Виктора Соболева, глава Украины прибыл на Покровское направление, чтобы оттянуть завершение конфликта. Для этих целей будут применяться и другие крайние меры, вплоть до мобилизации женщин в ряды ВСУ, уверен депутат.

